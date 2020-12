E Samschden am Nomëtteg hu Foussgänger der Police vu Bitburg eng makaber Decouverte gemellt. Si hätten e gekäppte wäissen Hond entdeckt.

Eng Patrull ass op déi gemellte Plaz, e Bësch zu Wallendorf un der Grenz zu Lëtzebuerg, gefuer. Effektiv huet d'Police do net just dat gekäppten Déier, deem donieft och nach déi 4 Been ofgetrennt gi waren, fonnt, mee och nach 3 Hénger. Och bei hinne waren d'Käpp an d'Been ofgetrennt ginn.

Wéi et heescht, konnt net kloer festgestallt ginn, ob et sech beim gréissere Kadaver tatsächlech ëm en Hond handelt oder ëm eng doudeg Geess.

Sämtlech Informatioune si fir d'Police Bitburg um 0049 (0)6561-96850.