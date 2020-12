Den Joe Biden dierft dann eng kloer Majoritéit vun den insgesamt 536 Walmänner a Fraen hannert sech kréien.

De Vott vun de Wal-Leit gëtt de 6. Januar dann zu Washington ausgezielt. U sech ass et awer opgrond vun de Wal-Resultater an den eenzele Bundesstaate just nach eng Formalitéit.