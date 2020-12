Méi wéi d'Hallschent vun de Betraffenen (61%) sinn a 5 Länner am Prisong, wéi aus dem Joresbericht, deen e Méindeg verëffentlecht gouf, ervirgeet.

117 Journaliste sinn a China, 30 an Ägypten, 34 a Saudi-Arabien, 28 am Vietnam a 27 a Syrien inhaftéiert. Par Rapport zu 2019 bleift d'Zuel vun de Journalisten, déi an Haft sëtzen, stabil. 2019 waren et der 389. Dat wier awer weiderhin en historesch héijen Niveau, wéi Reporter ouni Grenzen erkläert.

14 Journaliste sëtzen nach ëmmer am Prisong wéinst hirer Berichterstattung iwwer d'Corona-Pandemie, dorënner 7 a China, wéi d'Organisatioun matgedeelt huet.

Och Frae ginn net verschount, sot den RSF-Generalsekretär Christophe Deloire. Dem Bericht no sinn der 42 inhaftéiert géigeniwwer 31 am Joer 2019. Véier vun hinne ginn a Belarus festgehalen, dat zanter den ëmstriddene Walen am August.

Weider ginn op d'mannst 54 Journalisten den Ament a Syrien, am Jemen an am Irak als Geisel gehalen. D'Organisatioun lëscht och véier Journalisten op, déi am Joer 2020 vermësst gemellt goufen. 2019 gouf et kee sou ee Fall. Déi Betraffe kommen aus dem Noen Osten, aus dem südlechen Afrika an aus Latäinamerika.