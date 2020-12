Op d'mannst 333 Schüler ginn nach vermësst, nodeems arméiert Männer op Motorrieder e Freideg eng Schoul a Katsina ugegraff haten.

E puer honnert Schüler sinn nom Ugrëff an d'Bëscher an der Ëmgéigend geflücht, anerer goufen entféiert. Ugangs gouf d'Dot mat e puer Banden a Verbindung bruecht, déi an där instabiller Regioun ëmmer nees fir Terror suergen.

Normalerweis ass Boko Haram am Nordoste vum Land a ronderëm den Tschadséi ënnerwee, dës Kéier honnert Kilometer vun hirem gewéinleche Gebitt ewech.

De President Muhammadu Buhari huet den Ugrëff verurteelt an déi héchste Sécherheetsstuf an alle Schoulen ordonéiert. Am Bundesstaat Katsina bleiwen d'Schoule bis op Weideres zou.

Boko Haram war ënnert anerem och fir d'Entféierung vun 276 Schülerinnen aus Chibok am Joer 2014 verantwortlech.