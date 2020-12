Wéinst Mord an 9 verschiddene Fäll dreet dem 30 Joer ale Japaner Takahiro Shiraishi elo d'Doudesstrof.

Hien hat 8 Fraen an 1 Mann am Alter tëscht 15 a 26 Joer iwwer Twitter kontaktéiert. Hien huet geziilt Notzer mat Selbstmord-Tendenzen ugeschriwwen an hinne versprach, bei der Ëmsetzung vun hirem Suicide behëlleflech ze sinn oder esouguer mat hinnen zesummen ze stierwen.

Op Halloween 2017 hat d'Police op der Sich no enger vermësster Fra d'Wunneng vum Takahiro Shiraishi duerchsicht. Dobäi sinn d'Beamten op Läichendeeler an honnerte Schanke gestouss, déi an Déifkilltruhen a Këschte mat Handwierksgeschier dra verstoppt waren. Deels goufen d'Iwwerreschter mat Kazestréi iwwerdeckt, fir de Gestank ze iwwerdecken.

D'Affekote vum Beschëllegten haten eng Prisongsstrof gefuerdert. D'Affer hätte jo Selbstmordgedanke gehat a wieren deemno mat hirem Doud averstane gewiescht, huet et vun hinne geheescht. D'Geriicht huet dat allerdéngs net esou ginn, kee vun den Doudesaffer hätt hirem Doud zougestëmmt.

Net just zu Tokio, mä weltwäit hat dëse Prozess fir Schlagzeile gesuergt.

Japan ass ee vu wéinegen Industrielänner, déi nach d'Doudesstrof vollstrecken. Trotz internationaler Kritik ass d'Zoustëmmung fir dës Praxis bei de japaneschen Awunner weiderhin héich. Déi leschte Kéier gouf 2019 ee Chinees higeriicht, deen a Japan 4 Leit aus enger Famill ëmbruecht hat.