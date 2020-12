Op mannst 333 Schüler ginn nach vermësst, nodeems honnerten arméiert Männer e Freideg den Owend eng Schoul am Bundesstaat Katsina ugegraff hunn.

D'Attack selwer war nëmmen e puer honnert Kilometer vum eigentleche Gebitt vun der Terrororganisatioun Boko Haram ewech an erënnert un d'Entféierung vun honnerte Schülerinnen zu Chibok am Joer 2004.

Honnerte Schüler aus der Jonge-Schoul nërdlech vun der Stad Kankara sinn no der Attack an de Bësch geflücht, fir sou kënne fortzekommen. Aner Schüler goufe vun de Männer, déi op Motoe koumen, a Gruppen opgedeelt a matgeholl, esou d'Awunner der AFP géigeniwwer.

Den nigerianesche President Muhammadu Buhari verurteelt d'Attack op d'Schoul. Hien huet beschloss d'Sécherheet an all de Schoulen z'erhéijen. Am Bundesstaat Katsina sinn d'Schoule bis op Weideres zou. E Militärasaz, fir d'Plaz vun der Organisatioun ze lokaliséieren, wier am Gaangen.