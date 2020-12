Den designéierten US-President Joe Biden hëlt sech wéi et ausgesäit e fréiere Konkurrent als Minister a säin Team.

De Pete Buttigieg, dee selwer ufanks an de Presidentiellë kandidéiert hat, soll den nächste Verkéiers- an Transportminister ginn. Dat huet d’Ekipp vum Biden an der Nuecht op e Mëttwoch confirméiert.

De Buttigieg wär deen Ament den éischte bekennenden homosexuelle Minister an enger US-Regierung.