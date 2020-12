D'EU-Parlament huet annoncéiert, datt de Scharow-Präis fir Mënscherechter vun déi belarussesch Oppositioun geet.

An hirer Ried huet d'Swetlana Tichanowskaja, déi selwer ugetruede war, fir Präsidentin ze ginn, gesot, datt si sech onendlech geéiert fillt. Weider huet si betount, datt si de Präis fir déi dausende Matbierger unhëlt, déi, trotz der Gewalt, reegelméisseg am Land op d'Strooss ginn. Zanter dem 9. August sinn ëmmer nees Demonstratioune géint de President Alexander Lukaschenko, deen zanter 1994 autoritär regéiert an deem massive Walbedruch virgehäit gëtt. Hie wëll awer net zerécktrieden, mä huet Verfassungsreformen annoncéiert, déi bis ewell awer net präziséiert goufen.

Well d'Gewalt vun den Autoritéite géint d'Demonstranten ëmmer méi staark gëtt, ass d'Tichanowskaja zesumme mat anere prominente Persounen aus der Oppositioun an d'Ausland geflücht. Aktuell lieft si a Litauen.

D'EU wollt mat der Auszeechnung weisen, datt ee sech bewosst ass, wat a Belarus aktuell virgeet, sot de EU-Parlamentspresident David Sassoli. D'EU gesäit de Mutt an d'Leed vum belarussesche Vollek.

Och dowéinst gouf et Sanktioune vun der Europäeschen Unioun géint de Lukaschenko an déi méiglech Verantwortlech vum Walbedruch am Land. D'EU erkennt hien dann och net méi als President vum Land un.

D'Tichanowskaja hofft, datt dës Auszeechnung en Neiufank fir Belarus ka sinn, sot si an hirer Ried, an där si sech och dofir agesat huet, datt d'EU d'Oppositioun soll ënnerstëtzen. Dorops sot de Sassoli, datt d'Unioun plangt, fir 2021 eng Delegatioun op Belarus ze schécken.

De Sacharow-Präis, deen nom russeschen Dissident a Physiker Andrej Sacharow benannt ass, ass mat 50.000 Euro dotéiert a geet al Joer u Mënschen, déi sech op eng besonnesch Aart a Weis fir d'Mënscherechter Asetzen. Nieft der Tichanowskaja ginn dëst Joer nach 10 weider belarussesch Regierungsgéigner als Präisträger unerkannt.