Den Hassan Ruhani huet seng Freed doriwwer net verstoppt, datt den Donald Trump vum 20. Januar un net méi am Wäissen Haus d'Soen huet.

An den Joe Biden géif Teheran elo keng iwwerdriwwen Hoffnunge setzen, ma et wier een awer ganz glécklech, datt den Trump fort ass, esou de Ruhani an enger Sëtzung, déi op der Tëlee iwwerdroe gouf. Ënner anerem huet hien a senger Usproch den Nach-US-President als "Tyrann", "Terrorist" a "Mäerder" bezeechent.

Zanter der Vereedegung vum Donald Trump als US-President huet sech d'Situatioun tëscht béide Länner däitlech verschlechtert. 2018 ass d'USA aus dem Atomofkommes mam Iran ausgetrueden an huet vill nei Sanktioune géint d'Land decidéiert. Zanter Juni 2019 koum et scho bal 2 Mol tëscht béide Länner zu engem Krich.

Den Joe Biden, dee jo den 20. Januar als neie President vereedegt soll ginn, huet annoncéiert, datt hien net méi e maximalen Drock op Teheran wéilt ausüben, wéi den Donald Trump dat gemaach huet. Hie wéilt och mat den USA nees an d'Atomofkommes eraklammen. Dofir wëll hie mam Iran awer méi strikt Reegelen an hirem Atom- a Rakéiteprogramm aushandelen.