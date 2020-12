D'Männer dierften aktuell hiren Déngscht als Polizisten net ausüben, huet d'Inneministerin vum Bundesland Sabine Sütterlin-Waack matgedeelt.

An den Chats, déi déi véier Männer ënnert sech oder och emol eenzel haten, wiere vill Texter gewiescht, déi rietsextrem, rassistesch oder mënscheveruechtend waren. Géint déi véier Beamte gëtt ermëttelt.

Bei den Ermëttlunge soll och erauskommen, ob et en Netzwierk vu rietsextreme Polizisten am Bundesland gëtt, ma dem aktuelle Stand no, wier dat net de Fall. Ermëttelt gëtt vun der "Dienststelle für interne Vorgänge und Ermittlungen", déi vum Recht vun der Police onofhängeg operéiert. Déi véier Beamte ware bei verschiddene Büroen zu Kiel an Neumünster aktiv, awer net bei enger Spezialunitéit.

Rezent gouf et en änleche Fall an Nordrhein-Westfalen. Hei ware 24 Beamte betraff. Och an anere Bundeslänner lafen aktuell Ermëttlunge géint Beamten.