17 Prisonéier goufen 2020 an den USA higeriicht. Déi leschte Kéier war d'Zuel 1991 esou niddreg, deemools waren et 14 Mënschen.

Déi Zuelen huet den Informatiounszenter fir d'Doudesstrofen (DPIC) publizéiert. Si gesinn doranner eng "Laangzäit-Entwécklung", zu där och bäigedroen hätt, datt d'Doudesstrof am Bundesstaat Colorado ofgeschaaft gouf, datt beim Parquet vill Leit sëtzen, déi géint d'Doudesstrof sinn an och wéinst Corona.

D'Zuel wier awer nach um Enn vum Joer geklommen, well den Donald Trump nach verschidden Urteeler wollt um Enn vu senger Presidence vollstreckt gesinn, esou d'DPIC weider. Et war déi éischte Kéier an der Geschicht vun den USA, datt d'Bundesautoritéite méi Doudesstrofen ordonéiert hunn, déi all d'Bundesstaaten zesummen. Weider Doudesstrofe sinn dann nach vun der Trump-Administratioun bis den 20. Januar geplangt. Esou kéint d'Lisa Montgomery am Januar higeriicht ginn, si wier déi éischte Fra zanter 67 Joer, bei där dëst duerch d'Bundesautoritéiten ordonéiert gouf.

Weider huet den Donald Trump mat dëse Schrëtt eng Traditioun gebrach. Zanter 131 Joer war et u sech an den USA Usus, datt den ofgewielte President no de Wale keng Hiriichtung méi vollstrecke léist.