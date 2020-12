En Donneschdeg gouf um ESA-Rot den neie Generaldirekter designéiert. Den Dr. Josef Aschbacher iwwerhëlt de Posten fir déi nächst 4 Joer.

Hie léisst domat de Prof. Jan Wörner of, deem seng Amtszäit den 30. Juni d'nächst Joer ausleeft.

Den Dr. Josef Aschbacher ass den Ament Direkter fir Äerdbeobachtungsprogrammer bei der ESA a Chef vum Europäesche Weltraumfuerschungsinstitut ESA/ESRIN bei Roum.

Schreiwes

ESA-Rat ernennt Josef Aschbacher als nächsten ESA-Generaldirektor 17. Dezember 2020

Heute hat der ESA-Rat Dr. Josef Aschbacher als nächsten Generaldirektor der ESA ernannt. Aschbacher wird dieses Amt für vier Jahre antreten und damit zum Nachfolger von Prof. Jan Wörner, dessen Amtszeit am 30. Juni 2021 endet.

Aschbacher ist derzeit ESA-Direktor für Erdbeobachtungsprogramme und Leiter des Europäischen Weltraumforschungsinstitut (ESA/ESRIN) bei Rom.

Aschbacher wurde in Österreich geboren. Er studierte an der Universität Innsbruck, wo er Master- und Doktorabschlüsse in Naturwissenschaften erwarb. Er blickt auf über drei Jahrzehnte Erfahrung mit der Arbeit in internationalen Organisationen zurück, unter anderem bei der ESA, der Europäischen Kommission, der österreichischen Agentur für Luft- und Raumfahrt sowie im Asian Institute of Technology.

Weitere Informationen über seinen Werdegang:

https://www.esa.int/About_Us/Corporate_news/Josef_Aschbacher_Director_of_Earth_Observation_Programmes

