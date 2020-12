D'Doudeszuelen a Verbindung mam Covid-19 klammen an Däitschland staark. Deels ass keng Plaz méi an der Morgue vun de Spideeler, fir d'Läichen ze lageren.

An Hessen huet d'Stad Hanau elo missen op ee gekillte Container zeréckgräifen, fir zwee Verstuerwener ënnerzebréngen. An de Klinicken ass dofir keng Plaz méi, sou de Buergermeeschter Claus Kaminsky.

De Killcontainer steet um zentrale Kierfecht vun Hanau. Déi zwou Persounen, déi hei gelagert ginn, sinn am Zesummenhang mam Coronavirus gestuerwen.

De Buergermeeschter huet iwwerdeems och nach vun enger Verschäerfung vun der Lag an der Corona-Pandemie geschwat. Op Twitter huet hie geschriwwen: "Et ass déiftraureg, dass mir an dëser fuerchtbarer Situatioun sinn, ma et ass gutt, dass mir schonn esou fréi Preparatiounen dofir getraff hunn." De Killcontainer war schonn am Abrëll dëst Joer opgestallt ginn, awer bis ewell nach net genotzt ginn.

Wir sind gezwungen, erstmals den Kühlcontainer für Corona-Tote in Betrieb zu nehmen, weil die Hanauer Kliniken überlastet sind. Es ist tieftraurig, dass wir in dieser furchtbaren Situation sind, aber es ist gut, dass wir schon sehr früh dafür Vorsorge getroffen haben. — Claus Kaminsky (@ClausKaminsky) December 16, 2020

De Main-Kinzig Krees, an dem och Hanau läit, kënnt dem RKI no aktuell op een Inzidenz-Wäert vun 265,1 an de leschte siwen Deeg.