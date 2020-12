2020 war schonn e Joer dat mer all soubal net wäerte vergiessen, wat an d Geschicht ageet, an dat nach emol ganz anescht wei dat soss souwisou de Fall ass.

Allerdéngs net nëmme wéinst der Pandemie. Dat gëllt wuel fir déi meescht Platzen op der Welt, ma ganz besonnesch fir d USA, well do gouf et en apaart mouvementéiert Joer: Mir hu mam Journalist Philip Crowther, deen an den USA schafft, e ganz perséinleche Réckbléck op en aussergewéinlecht Joer an Amerika gemaach.