Am Kader vum 5. Anniversaire vum Paräisser Klimaofkommes huet de japanesche Premier Yoshihide Suga dës grouss Ziler rezent bekannt ginn.

De japanesche Premier Yoshihide Suga huet déi ambitiéis Ziler awer och am Hibléck op Iwwerleeungen, ewéi d’Land seng Wirtschaft no der Covid-19-Pandemie relancéiere kann, bekannt ginn. Experten no ass dëst Ziel awer schwéier ze erreechen an ass mat strukturelle Changementer op diverse Fronte verbonnen.

Wéi vill Länner weltwäit preparéiert och Japan sech op de Relancement vu senger Wirtschaft no der Covid-19-Pandemie. De japanesche Premier Yoshihide Suga setzt heibäi virun allem op Investissementer a gréng Technologien an Digitaliséierung. Bis 2050 soll Japan esou klimaneutral ginn. Déi rezent presentéiert drëtt Budgetsronn gesäit dann och keng monetär Ënnerstëtzung méi fir Betriber a Privatstéit vir, ma setzt op e Fong, dee gréng Projeten ënnerstëtze soll. Strukturell Changementer an Investissementer soll den Developpement vun neien ëmweltfrëndlechen Technologië méiglech maachen an d’Emissioune vun Zäregaser vum Land signifikant reduzéieren. De Fong ass mat 15,7 Milliarden Euro iwwert déi nächst 10 Joer dotéiert.

Experten no kéint et fir Japan awer schwéier ginn, bis 2050 klimaneutral ze ginn. Aktuell gewënnt Japan e Groussdeel vu senger Energie aus Kuel an ass weltwäit de 5. gréisste Produzent vun Zäregaser. Stroum mécht awer just 25% vun der japanescher Energieconsommatioun aus. Et mussen also doriwwer eraus och signifikant strukturell Changementer an diversen Industrië stattfannen. Zum Beispill hu Firmen an der Stolindustrie dacks eegen, intern Kuelekraaftwierker, fir hire Bedarf un Energie ze decken. Och mécht den Transportsecteur 19% vum Energieverbrauch aus. Hei funktionéieren 98% vun den Autoen, Camionen a Fligere mat Pëtrol. Et mussen Alternative fir d’Energieproduktioun fonnt ginn, soll Japan 2050 klimaneutral sinn.

Déi japanesch Regierung huet entspriechend verschidde Mesurë schonns ugeduecht. Esou solle vun 2030 un nëmmen nach ëmweltfrëndlech Autoen, also Elektroautoen oder Hybriden verkaaft ginn. De Verkaf vu konventionellen Autoe géif dee Moment ofgeschaaft ginn. 2018 haten Autoen een Undeel vu 16% un de japaneschen Emissiounen. Aus deem Grond wäert dann och den Developpement vu bëllege Späicherbatterien notamment fir Elektroautoe gefërdert ginn. Weider Iddien, déi vum Fong fir gréng Projete profitéiere géifen, sinn Technologien, déi de Recycling vun Zäregaser assuréiere kënnen, fir dësen zum Beispill a Plastik oder Sprit ze verwandelen.

A Japan reagéieren déi éischt Firme schonns individuell op d’Annonce vum Suga a setzen sech selwer d’Zill fir bis 2050 klimaneutral ze ginn. Esou huet Toshiba decidéiert keng Commandë méi fir néi Kuel-Kraftwierker unzehuelen. Gläichzäiteg wëll de Betrib och seng Investissementer an erneierbar Energië bis 2022 op 1,2 Milliarden Euro verfënneffachen. Weider soll an d’Recherche an den Developpement vu Wandstroum an an déi nächst Generatioun vu Photovoltaikanlagen investéiert ginn. De Business mat erneierbaren Energië soll bis 2030 verdräifacht ginn.