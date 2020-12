An de betraffene Regioune sinn doduerch och d'Reegele méi streng ginn an och Holland huet schonn op dës Nouvelle reagéiert.

An Groussbritannien verbreet sech den Ament eng nei Variant vum Coronavirus. Se géing sech méi séier verbreeden, wéi déi, déi den Ament bekannt wier. Dat sot den Gesondheetsbeoptraagten vun der britescher Regierung Chris Witty. D'Pandemie-Beroder ginn dovun aus, dass et och dës Variant ass, déi an der Lescht am Süde vun England fir déi dramatesch Hausse vun den Neiinfektioune responsabel ass. Den Ament géingen et awer keng Indikatioune ginn, dass dës nei Variant fir méi schwéier Verleef vum Virus responsabel ass oder dass d'Wierksamkeet vun de Vaccinen doduerch géing verännert ginn.

De Premier Minister Boris Johnson huet direkt dorop reagéiert a méi streng Mesuren ugekënnegt, déi och een Effekt op d'Feierdeeg hunn. Et war virgesinn, dass sech fir d'Chrëschtdeeg bis zu 3 Stéit kéinte gesinn. Vun dësem Sonndeg u gëllt awer d'Warnstuf 4. Et dierf en sech mat kengem anere Stot treffen, präziséiert den Johnson. Dat gëllt awer just fir London a grouss Deeler vum Osten an Südoste vun England. Och d'Geschäfter mussen do zoubleiwen. Am Rescht vun England, Schottland a Wales dierfen nach bis zu 3 Stéit sech gesinn, awer just op Chrëschtdag selwer.

Et gi scho éischt Reaktiounen op dës nei Variant vum Corona-Virus. An Holland wär nämlech och schonn een 1. Fall vun dëser Mutatioun opgetrueden, souguer schonn Ufank Dezember an dofir goufen elo all d'Flich, déi aus Groussbritannien kommen, viraussiichtlech bis den 1. Januar verbueden. Dat huet d'Regierung zu Den Haag e Sonndeg de Moie matgedeelt.

Dës Mutatioun vum Coronavirus wär 70 Prozent méi ustiechend, wéi deen, deen bis ewell bekannt ass.