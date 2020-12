Mir sinn an enger Kris, sot den Joe Biden bei enger Ried zu Wilmington am US-Bundesstaat Delaware.

"Genau esou, wéi mer an der Lutte géint de Coronavirus eng gëeenten Natioun musse sinn, esou brauche mer och eng gëeenten an national Äntwert op de Klimawandel".

Dobäi huet de President-elect nach eng Kéier widderholl, datt d'USA, esoubal hie President ass, nees Deel vum Paräisser Klimaaccord wäerte ginn. D'Lutte géint de Klimawandel wier elementar. Dowéinst wier dëst en Haaptpilier vun der Politik an et géif dozou féieren, fir de Wirtschaft en Opschwong ze ginn an nees méi Aarbechtsplazen ze schafen. D'Waasser-, d'Energie- an d'Transportinfrastruktur muss verbessert ginn.

Et sollen direkt eng 250.000 Aarbechtsplaze geschaaft ginn, fir datt all déi al, verrot an net méi genotzte Gas- an Ueleg-Leitunge iwwerpréift an ausgebessert ginn. Donieft sollen eng hallef Millioun Luetstatioune fir E-Autoen an 1,5 Milliounen energiefrëndlech Haiser entstoen. Bis 2035 soll dann an den USA d'Produktioun vum Stroum komplett ouni CO2-Emissioune sinn.

Extra dowéinst gëtt en Ëmweltteam opgestallt, wou verschidde Leit, dorënner déi zukünfteg Inneministesch Debb Haaland an déi fréier Cheffin vun der US-Ëmweltautoritéit Gina McCarthy, virgestallt goufen.

Déi ganz Linn vum Demokrat ass een däitleche Changement zum Donald Trump senger Politik, dee sech jo dacks ëffentlech gefrot huet, ob de Klimawandel net erfonnt wär. Duerch den Trump sinn d'USA och net méi am Paräisser Klimaaccord vertrueden.