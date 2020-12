Dräi Fraen an 12 Kanner sinn e Sonndeg de Moien zu Frankfurt gelant. Eng vun de Frae gouf direkt verhaft.

Grond fir d'Verhaftung vun der 21 Joer jonker Fra aus Sangerhausen war, datt hir Memberschaft an enger terroristescher Organisatioun virgehäit gouf, esou wéi och Bäihëllef bei Verbrieche géint d'Mënschlechkeet.

Déi jonk Fra war viru 6 Joer a Syrien gereest, fir sech dem dem IS unzeschléissen. Si gouf déi drëtt Fra vun engem Geheimdéngschtagent a krut mat him 2 Kanner. Beim Mann soll et sech och ëm en Däitsche gehandelt hunn, deen ënner anerem eng weider Fra kaf an nees verkaf hat.

Wéi de Spiegel mellt, lafen änlech Verfaren och géint all déi aner Fraen, déi elo zeréckkoumen.

Den däitschen Ausseminister Heiko Maas huet sech erliichtert gewisen, datt dës Aktioun geklappt huet. Him no géif et sech hei ëm "humanitär Situatiounen" handelen, well verschidde vun de Kanner krank wieren. An d'Corona-Situatioun hätt d'Lag an Nordsyrien, wou nach ëmmer gekämpft gëtt, net méi einfach gemaach.

Däitschland huet dës Aktioun zesumme mat Finnland organiséiert, wou nach sech wieder Kanner an zwou Fraen hibruecht goufen. Wéi d'Bild schreift, géifen aktuell nach eng 70 erwuessen Däitscher an de kurdesche Prisonge sëtzen, dobäi kéimen nach 150 Kanner mat däitschen Elteren.