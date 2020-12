Iwwer ee Joer nom Doud vun 39 vietnamesesche Migranten an engem Killwon a Groussbritannien sinn 2 Ugekloter verurteelt ginn.

Den Old Bailey Court zu London huet den Eamonn Harrison an den Gheorghe Nica e Méindeg schëlleg gesprach. D'Strofmooss gëtt am Januar annoncéiert, deenen zwee dreet liewenslaange Prisong.

D'Läiche vun 31 männlechen Affer, ënner hinne Mannerjäreger, souwéi 8 Fraen waren Enn Oktober 2019 an engem Industriegebitt ëstlech vu London an engem Camion entdeckt ginn. Si sinn u Sauerstoffmangel an Iwwerhëtzung gestuerwen.

Den 43 Joer alen Nica gëllt als Schlësselfigur vum Schleefer-Netzwierk, de 24 Joer alen Harrison soll de Camion vum belschen Hafen Zeebrügge aus gefuer sinn.

D'Affer koumen aus aarme ländleche Regiounen am Vietnam, wou vill Mënschen hiert Liewe riskéieren, an der Hoffnung op e bessert Liewen am Ausland. A Groussbritannien ukomm, schaffen déi meescht illegal op Cannabis-Farmen oder a Schéinheetssalonen, fir hir Scholden zeréckzebezuelen.