De Parquet zu Stuttgart an d'Police vu Reutlingen hunn en Dënschdeg en Erfolleg am Kampf géint d'Cyberkriminalitéit matgedeelt.

Der Police a Baden-Württemberg ass et nämlech gelongen, e Netzwierk vu Cyberkriminellen z'identifizéieren an deelweis ausser Betrib ze setzen. 250 Täter weltwäit goufen identifizéiert, 50 Servere saiséiert.

Déi fréier Homepage "insorg", déi mëttlerweil den Numm op "Safe-Inet" geännert huet, gouf gespaart. Op dëser Websäit gouf eng IT-Struktur géint Bezuelung zur Verfügung gestallt. Verschidde Clienten hunn op de Schutz vun dësem Netzwierk vertraut, doriwwer schwéier Cyber-Strofdote begaangen an illegal Geschäfter online gemaach. Daten an Accouts vun dëse Persoune konnte séchergestallt ginn.

Cyber-Spezialiste vun der Police Esslingen ass et gelongen, an déi kriminell IT-Infrastruktur anzedréngen an d'Spuere bis bei d'Serveren zeréckzeverfollegen, vun deenen d'Strofdoten ausgaange sinn.

Zu dësem Erfolleg bäigedroen huet virun allem déi international Zesummenaarbecht vun ënnerschiddlechen Autoritéiten, ënnert anerem Europol an FBI.