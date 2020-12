D'EU misst nämlech d'Verantwortung fir deen hei produzéierten Offall iwwerhuelen an an Drëttstaate feelt et dacks un den néidege Kapazitéiten.

Vum éischte Januar un dierf keen onzortéierte Plastik aus der EU méi an Entwécklungslänner exportéiert ginn. Dat huet d'EU-Kommissioun en Dënschdeg annoncéiert. D'EU misst nämlech d'Verantwortung fir deen hei produzéierten Offall iwwerhuelen. An Drëttstaaten hätten dacks net déi néideg Kapazitéiten, fir problematesche Plastiksoffall nohalteg ze verschaffen. Der Kommissioun no, hätt d'EU 2019 ganzer 1,5 Milliounen Tonnen u Plastiksoffall exportéier. Dat virop an d'Tierkei an asiatesch Länner, wéi Malaysien, Indonesien, Vietnam, Indien a China.