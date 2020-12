3 Gendaarmen am Alter vun 21, 37 a 45 Joer goufen déidlech verwonnt, ee weideren huet misse wéinst enger Blessur um Been an d'Spidol bruecht ginn.

De Mann deen zu Saint-Just a Frankräich an der Nuecht op e Mëttwoch 3 Gendarmen erschoss huet ass dout. Seng Läich gouf an engem Auto fonnt. Warscheinlech huet en sech d'Liewen geholl. Le forcené a été retrouvé mort.

Je me rends sur place. https://t.co/0459PnFM7V — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 23, 2020 Den 48 Joer ale Mann war fortgelaf, nodeems hien 3 Beamten erschoss, an ee blesséiert hat. D'Gendarme ware wéinst Gewalt am Stot intervenéiert. Déi concernéiert d'Fra war op den Dach vun engem Haus geflücht. Den Täter, hat d'Gebai a Brand gestach an op d'Beamte geschoss , wéi si op d'Platz koumen. D'Fra konnt a Sécherheet bruecht ginn. ⚫️ Cette nuit, dans le Puy-de-Dôme, trois gendarmes ont été tués dans l'accomplissement de leur mission.



Tout le ministère de l'Intérieur s’associe à la douleur de leurs familles, leurs proches et leurs camarades de la @Gendarmerie. https://t.co/GlIoTZHgoE — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) December 23, 2020 Trois gendarmes ont été tués et un quatrième blessé par un forcené dans la nuit de mardi à mercredi dans un hameau isolé près de Saint-Just (Puy-de Dôme) alors qu'ils intervenaient pour des violences intra-familiales #AFP pic.twitter.com/6z2BW4v1Lm — Agence France-Presse (@afpfr) December 23, 2020