Am Prozess ëm de Journalist Can Dündar, deen zanter 2016 am däitschen Exil lieft, gouf d'Urteel getraff.

Hie gouf an der Tierkei zu 18 Joer an 9 Méint Prisong wéinst Spionage an zu weideren 8 Joer an 9 Méint wéinst Terror-Ënnerstëtzung verurteelt. D'Tierkei steet international reegelméisseg an der Kritik wéinst hirer systematescher Aschränkung vun der Pressefräiheet. Weltwäit kënnt d'Land op déi 154. Plaz an der Ranglëscht vun "Reporter ouni Grenzen" iwwert déi international Pressefräiheet.