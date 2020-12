Virun 2 Joer huet Ryanair missen eng Abberzuel Flich wéinst engem Personalstreik sträichen.

Dausende Passagéier souzen de 25. Juli, 26. Juli, 10. August an 28. September 2018 fest. Test-Achats hat doropshin eng Sammelklo géint d'Fluchgesellschaft eragereecht, fir déi concernéiert Passagéier z'entschiedegen.

Antëscht huet e belscht Geriicht d'Klo vun Test-Achats als zoulässeg erkläert. Ryanair muss elo alleguerten d'Passagéier, déi zum Zäitpunkt vum Streik e Vol gebucht haten, virum 5. Januar 2021 per Mail kontaktéieren.

Well och Lëtzebuerger Passagéier kéinten dovu betraff sinn, mécht d'ULC dorobber opmierksam, dass d'Leit och eng Mail un acr.tefb@just.fgov.be schécke kënnen, wa si net op d'Mail vu Ryanair waarde wëllen. Heibäi ass et wichteg, den Datum an d'Destinatioun vum Fluch unzeginn, wéi och de Wonsch, beim Entschiedegungsverfare matzemaachen. Méi Detailer kënnen am Communiqué vum Lëtzebuerger Konsumenteschutz nogelies ginn.