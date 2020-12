De 14. Dezember gouf am Beräich vun der Staubörnchenstraße géint 21 Auer eng Läich fonnt, d'Identitéit vun der Fra konnt allerdéngs nach net gekläert ginn.

An de sozialen Netzwierker sicht d'Police zu Kaiserslautern dowéinst elo no Hiweiser an huet ënnert anerem d'Police Grand-Ducale gefrot, fir bei der Identifizéierung ze hëllefen.

Im Rahmen eines Tötungsdelikts zum Nachteil einer noch unbek. Frau, die am 14.12. in Kaiserslautern gefunden wurde, bitten die deutschen Kollegen der @Polizei_KL um Mithilfe bei der Identifizierung der Leiche.



📌 Hinweise 👉 Polizei Kaiserslautern: +49 631 369 2620

📌 Details ⬇️ https://t.co/H6RBvEM5D9 — Police Luxembourg (@PoliceLux) December 24, 2020

Informatiounen iwwert d'Fra oder den Zäitpunkt, wou d'Läich fonnt gouf, si fir d'Police ënnert der Nummer +49 631 369 2620.

Persounebeschreiwung

Et handelt sech ëm eng Fra tëscht 35 a 50 Joer, déi 1,66 Meter grouss ass an 63 Kilo weit. Si huet brong An an donkelbrong schëllerlaang Hoer. Op hirer rietser Wued huet si eng Tätowéierung a Form vu Blummen.

Si hat eng wäiss Wanterjackett an eng rout Joggingsbox vun der Mark Puma mat wäisse Säitesträifen un, wéi si fonnt gouf.

Méi Detailer an eng Foto vun der Fra fannt Dir um Site vun der Police Kaiserslautern.