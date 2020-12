De Ministerpresident Abiy Ahmed schwätzt op Twitter vun engem Massaker un Zivilisten a vun enger Tragedie.

Amnesty International no hätten e Mëttwoch arméiert Männer Bevëlkerungsgruppe vun den Amhara, Oromo a Shinasha ugegraff. Amnesty an déi Ethiopesch Mënscherechtskommissioun mellen iwwer 100 Doudeger. D'Ziviliste goufen erstach oder erschoss an hir Haiser a Brand gesat.

Dësen Ugrëff géing d'Noutwendegkeet ënnersträichen, dass d'ethiopesch Regierung handele muss, fir "d'Gewalt géint ethnesch Minoritéiten ze stoppen", sou den Netsanet Belay vun Amnesty. Zanter September goufen et ëmmer nees Attacken op Membere vun der Amhara, Shinasha, Oromo an Agew.

42 arméiert Männer goufen ëmbruecht. Feiler, Béi an aner Waffe goufen saiséiert. Donieft goufe 5 héichrangeg Beamte festgeholl, dorënner ee Staatsminister aus der Zentralregierung.