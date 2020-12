An Däitschland start e Sonndeg déi grouss ugeluechten Impfcampagne.

Enger Ëmfro no wieren 2/3 vun den Däitsche bereet, fir sech impfen ze loossen, woubäi 32% sou séier wéi méiglech op e Vaccin wéilten zeréckgräifen. 33% vun de Befrote si prinzipiell decidéiert, wéilten awer fir d'éischt nach eventuell Effete bei anere Leit ofwaarden.

19% vun de Mënsche géinge sech géint de Vaccin decidéieren a 16% wieren nach net decidéiert, heescht et weider.

D'Bereetschaft fir sech impfen ze loosse géing mam Alter klammen, Wieler vun de Grénge sinn am meeschte Pro-Vaccin, d'Supporter vun der AFD sinn am meeschte skeptesch.

D'Ëmfro gouf vum Institut YouGov gemaach, am Optrag vun der däitscher Presseagence dpa.

E Samschdeg sollen zu Lëtzebuerg déi éischt Vaccinen ukommen, iert et dann e Méindeg lassgeet mat den Impfungen.

An enger éischter Phas huet Lëtzebuerg jo 9.700 Vaccinen zur Dispositioun, fir domat 4.850 Leit ze impfen.

D'Prioritéit huet d'Personal aus dem Santés- a Fleegesecteur.