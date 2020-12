Zu Limay (Yvelines) an der Géigend vu Paräis koum et zu engem Drama, wéi 2 Kanner vun hirer Tatta mat engem Messer ugegraff goufen.

Déi 38 Joer al Fra seet vu sech selwer, si wier zanter Woche vum Däiwel besiess a si hätt Stëmmen héieren.

Si huet an der Nuecht op e Freideg géint 3.20 Auer mat engem 15 Zentimeter laange Messer direkt e puer Mol op e Bouf an deem seng Schwëster agestach. De Jong (10 Joer) sollt net iwwerliewen, d'Meedchen (4) ass schwéier blesséiert.

Éischten Informatiounen no, haten d'Kanner matten an der Nuecht am Gaart hannert dem Haus gespillt, wéi d'Fra dunn op se duergelaf ass a se erstach huet. D'Fra konnt séier vun de Policebeamte fonnt ginn an si huet och direkt alles zouginn.