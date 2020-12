De Poopst François huet a sengem traditionelle Chrëschtmessage un déi Leit geduecht, deenen et net gutt geet.

De Chef vun der kathoulescher Kierch huet zur Solidaritéit mat deene Mënschen opgeruff, déi besonnesch vun der Pandemie betraff sinn. De Poopst huet fir Frae gebiet, déi Affer vun haislecher Gewalt goufen oder nach fir déi Leit, déi an der Kris hir Aarbecht verluer hunn.

De Pontifex stellt iwwerdeems déi kloer Fuerderung, datt de Vaccin fir all d'Mënsche misst accessibel ginn.

De Seegen "Urbi et Orbi" gouf dës Kéier am klenge Krees verdeelt. An normalen Zäite versammele sech ganz vill Leit op der Péitersplaz, haut war et do eidel.