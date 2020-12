Ee vun hinne gouf méi liicht blesséiert, deen anere schwéier. Déi zwee Männer sinn a Frankräich ausgeflu ginn a koumen do an e Spidol.

Ier d'Schëss gefall sinn, gouf et Sträit an den Zaldot, dee geschoss huet, war alkoholiséiert. De Virfall gëtt elo vun der Militärpolice ënnersicht.



Am Kader vun engem Anti-Terror-Asaz sinn den Ament eng 5.100 franséisch Zaldoten an der Sahel-Regioun stationéiert.