No der Explosioun vun engem Camper zu Nashville am US-Bundesstaat Tennessee ginn d'Ermëttlunge weider. Aus der Bevëlkerung koumen Honnerten Hiweiser.

E Freideg war et zu enger hefteger Explosioun vun engem Camper zu Nashville am US-Bundesstaat Tennessee komm. Et gouf dräi Blesséierter beim Tëschefall an de Materialschued ass héich. Dem FBI no hu Policebeamten een Haus an engem Viruert am Südoste vun der Stad duerchsicht. E Spriecher vun der Police wollt Medieberichter net kommentéieren, datt am Zesummenhang mat der Explosioun no engem 63 Joer ale Mann gesicht gëtt, deen am Besëtz vun engem Camper vum betraffene Modell ass.

D'FBI-Ermëttler hu sech op enger Pressekonferenz "zimmlech zouversiichtlech" geäussert, datt een d'Hannergrënn vum Virfall géing Opklären an de Schëllege fanne wäert: "Mir brauchen einfach nëmmen Zäit." 250 Beamte sinn dem FBI no am Asaz.

D'Police war e Freideg ursprénglech op d'Plaz geruff ginn, well hinne Schëss gemellt goufen. Aus dem Camper hunn d'Polizisten dunn eng Opnam héieren, op där eng Stëmm ronn 15 Minutte laang virun der Explosioun gewarnt huet. Ma nach ier d'Bommenexperten op der Plaz waren, ass d'Gefier explodéiert. Wéinst de Warnunge konnt d'Géigend nach mat Zäiten evakuéiert ginn, nëmmen dräi Persoune goufe liicht blesséiert. D'Explosioun war awer staark, Dosenden Haiser goufen uerg beschiedegt.

Déi lokal Police an den FBI gi vun enger "virsätzlecher Dot" aus. E méiglecht Motiv ass den Ament nach net bekannt. Et wär onkloer, ob eng Persoun am Camper war, mä et wäre méiglech mënschlech Iwwerreschter fonnt ginn, heescht et vun den Autoritéiten.

Dem Parquet no krut ee bis ewell iwwer 500 Hiweiser aus der Bevëlkerung zum Virfall.