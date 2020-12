D'Leit sollen e Sonndeg mat Helium gefëllte Ballone fléie loossen, als Zeeche vun hirer Roserei.

D'Oppositioun a Belarus huet op en Neits zu Protester géint de President Lukaschenko opgeruff.

D'Leit sollen e Sonndeg Ballone fléie loossen, als Zeeche vun hirer Roserei. Dofir misste si nach emol aus dem Haus goen, esou Vertrieder vun der Demokratiebeweegung. Et géif een op e Wand vun de Verännerungen hoffen.

D'Protester géint de Lukaschenko daueren elo scho véier Méint. Méi wéi 30.000 Mënsche goufen dobäi festgeholl. D'Demokratiebeweegung fuerdert de Récktrëtt vum Lukaschenko, Neiwalen an dass all politesch Prisonéier fräi gelooss ginn.