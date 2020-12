Am Norde vu Frankräich goufen d'Regioune Bretagne an Normandie vun engem staarke Stuerm getraff.

Nom Passage vum Stuerm Bella am Norde vu Frankräich hunn eng 12.000 Stéit kee Stroum méi. Dat an de Regioune Bretagne an Normandie.

Den nationale Wiederdéngscht huet dann och weider viru staarke Wandstéiss an héije Wellen un der Côte gewarnt. Déi Responsabel vum Departement Manche hunn d'Bierger opgeruff, wéinst dem staarke Wand besonnesch virsiichteg ze ginn.