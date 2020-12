Wéinst hire kritesche Posts iwwer d'Ausbreedung vum Virus zu Wuhan ass eng 37 Joer al Fra elo zu Shanghai verurteelt ginn.

Si hat geschriwwen, datt d'Regierung de Leit net genuch Informatiounen iwwer d'Pandemie géing ginn, dat wier ee Verstouss géint d'Mënscherechter.

D'Zhang Zhan ass am Hongerstreik. Et gëtt gefaart, datt si am Prisong stierft.

D'UN-Kommissärin Michelle Bachelet huet d'Fräiloossung vum Zjang gefuerdert.