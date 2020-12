Och wann 2020 pandemie-bedéngt vergläichsweis wéineg Fligere weltwäit ënnerwee waren, sou sinn awer méi Leit bei Aviatiouns-Accidenter ëm d'Liewe komm.

Dem Fluchsécherheetsbüro JACDEC vun Hamburg no, waren et der an der kommerzieller Loftfaart 318. Dat sinn der 25 méi wéi nach zejoert.

D’Majoritéit vun den Affer, nämlech 176, sinn ëmkomm, wéi eng ukrainesch Passagéiermaschinn Ufank Januar am Iran ofgeschoss gouf, an 97 Affer gouf et am Mee beim Crash vun engem Airbus am Pakistan.