Éischt Biller vu lokale Medie weisen eenzel Gebaier, déi an e Koup gefall sinn. D’Rettungsdéngschter sinn am Gaang, Leit aus dem Debris ze befreien.

Dem Epizentrum vum Äerdbiewe war eng 50 Kilometer nërdlech vun der Haaptstad Zagreb. Eng Atomzentral a Slowenien gouf virsiichtshallwer ofgeschalt.

Et ass Rieds vu schwéierem Materialschued. Et war déi 2. Kéier, datt de Buedem ënnert dem Balkanland geziddert huet. Schonn e Méindeg waren an der selwechter Regioun eng Stäerkt vun iwwer 5 gemooss ginn.

Eng Atomzentral am Nopeschland Slowenien gouf aus Sécherheetsgrënn ofgeschalt.