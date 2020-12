A Groussbritannien gëtt et bei Stroum e Mix aus verschiddene Sourcen, woubäi 50,67 Prozent dovunner leschte Samschdeg aus Wandenergie koum.

E bësse gehollef dobäi huet de Stuerm Bella, deen an der Regioun, wou d'Wandmille stinn, hefteg geblosen huet. Domadder huet een de Rekord aus dem August, wou ëmmerhin 50 Prozent vum Stroum vu Wandrieder produzéiert goufen, gebrach.

D'Zil vun der Regierung ass et, fir dauerhaft op d'mannst een Drëttel vum Stroum duerch Wandenergie ze gewannen, dat bis 2030 an en vue vum Paräisser Klimaaccord, nodeem ee bis 2050 eng Zero Carbon Emission misst hunn.

2020 war dann dat gréngste Joer a Groussbritannien, wat d'CO2-Emiisioun pro Unitéit vun Elektricitéit ugeet. Esou niddreg wéi dëst Joer, war deen nach ni. Bis de 25. Dezember hat een et fäerdeg bruecht, datt keng aus Kuel produzéiert Energie am Mix vun Elektricitéit mat dra war. Dat lescht Joer waren dëst nach 1,8 Prozent, 2009 esouguer 20 Prozent.