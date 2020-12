Den Nawalny kritt virgeworf, 356 Millioune Rubel (3,9 Milliounen Euro) Spende fir karikativ Organisatioune fir perséinlech Zwecker benotzt ze hunn.

Ënnert anerem kritt den Alexej Nawalny reprochéiert, dat Geld fir Vakanzen am Ausland ausginn ze hunn. Bei de concernéierten Organisatioune soll et sech virun allem ëm Vereenegungen handelen, déi als Ziler d'Bekämpfung vun der Korruptioun an de Schutz vun de Mënscherechter hunn.

Den Ament ass de bekannten Oppositionellen nach an Däitschland. Hie gouf am August op Berlin geflunn, nodeems hien an engem Fliger a Sibirien Affer vun enger Gëftattack gouf. Laboen an Däitschland, Frankräich a Schweden hu confirméiert, dass hie mam chemeschen Nervegëft Nowitschok vergëft gouf. Hien huet sech vun de Follege vun der Vergëftung erholl. Zanterhier sinn d'Relatiounen tëscht Russland an Däitschland ugespaant.