An dem streng kathoulesche Land huet de Senat elo ee Gesetz gestëmmt, mat deem Ofdreiwunge bis déi 14. Schwangerschaftswoch erlaabt ginn.

Zanter den 1920er Jore ware se nämlech verbueden a goufe mat bis zu 4 Joer Prisong bestrooft. Exceptioune ware just zougelooss, wann eng Fra vergewaltegt gouf oder wann d'Liewe vun der Mamm a Gefor war.

D'Regierung estiméiert, dass all Joers tëscht 370- an 520.000 Fraen illegal ofgedriwwen hunn. All Joers landen esou ronn 38.000 Fraen am Spidol, wéinst Problemer bei esou illegalen Ofdreiwungen. Zanter 1983 sinn iwwer 3'000 Fraen esou gestuerwen.