An enger 5000-Awunner-Stad an Norwegen, 25 Kilometer nordëstlech vun Oslo, koum et an der Nuecht op e Mëttwoch zu engem Äerdrutsch.

Eng Partie Haiser goufe beim Ongléck mat ewechgerappt, 9 Persoune goufe blesséiert. Secouristen, Polizisten an d'Arméi evakuéieren den Ament dat betraffent Gebitt. Norwegesche Medien no hu missen 200 Awunner a Sécherheet bruecht ginn.