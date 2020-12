De Samuel Little huet d'lescht Joer gestanen, dass hien 93 Mënschen ëmbruecht huet. E Mëttwoch ass hien a Kalifornien gestuerwen.

De Samuel Little huet tëscht 1970 an 2005 virun allem Fraen ëmbruecht. Et ware meeschtens Drogenofhängeger oder Prostituéierter, ma net all d'Affer konnten identifizéiert ginn. D'Police konnt dem Little d'Bedeelegung u 50 Morden noweisen.

Den och als Samuel McDowell bekannten Ex-Boxer war am Joer 2012 am US-Bundesstaat Kentucky wéinst Drogevirwërf festgeholl ginn an u Kalifornien ausgeliwwert ginn. Do gouf seng DNA a Verbindung mat 3 ongekläerte Mordfäll aus den 80er-Joren bruecht. 2014 gouf hie wéinst dräifachem Mord zu enger liewenslänglecher Prisongsstrof verurteelt.