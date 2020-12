Mat dësem Schratt wëll de Stanley Johnson seng perséinlech "Verbindung" zur Europäescher Unioun erhalen.

"Ech wäert ëmmer en Europäer sinn, dat steet fest", sot de Papp vum brittesche Premier am Interview mam franséischen RTL. Et géing him net drëms goen, Fransous ze ginn. "Ech si Fransous", huet den 80 Joer ale Mann am Gespréich erkläert. Seng Mamm ass a Frankräich op d'Welt komm an och hire Grousspapp war e Fransous.

Dem Nach-Britt wier et wichteg, weider en Deel vun der EU ze bleiwen. Hie war ee vun den éischte brittesche Beamten zu Bréissel, Member vum EU-Parlament a vun der EU-Kommissioun. Bis 2016 war hien e strenge Brexit-Géigner.