Nom Brand liewen d'Flüchtlingen an de Bëscher bei wanterlechen Temperaturen. Vill vun de Leit probéieren elo, iwwert d'Grenz a Kroatien ze kommen.

Nodeems a Bosnien-Herzegowina viru Chrëschtdag e Flüchtlingslager ofgebrannt ass, sinn nach weider Flüchtlingen a Migranten aus Asien drop ugewisen, de Wanter an de Bëscher um Balkan ze verbréngen. Nieft dem Roude Kräiz si kaum Hëllefsorganisatiounen op der Plaz. Awer mam Fabienne Dimmer ass eng Vertriederin vun der Lëtzebuerger asbl Catch a Smile am Asaz.

E Groussbrand hat d’Lager Lipa zerstéiert. D’Flüchtlingen a Migrante, eng gutt 1.200 Persoune, sollten 320km ewech op Bradina bei Mostar bruecht ginn, am Zentrum vu Bosnien. No e puer Nuechten an de Bëscher bei de wanterlechen Temperaturen um Balkan, sollte se a Bussen ewech bruecht ginn.

Ee Mol den Dag kréien déi Leit z’iessen. Et ass net vill, mä et wier net méi do. Jiddereen ass och ëmmer op sech selwer ugewisen. Vill probéieren natierlech och weiderhin iwwert d’Grenz a Kroatien ze kommen. De Camp Lipa ass 25 Kilometer vun der Grenzstad Bihac ewech. Mee déi nächst Nuecht verbréngen der vill och erëm an de Reschter vum ofgebrannte Lager.

Iwwer 10.000 Flüchtlingen a Migranten hale sech den Ament a Bosnien an Herzegowina op, um Wee vläicht an e bessert Liewen an Europa.