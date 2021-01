De Premierminister Scott Morrison huet annoncéiert, dass déi zweet Zeil vun der Hymne wäert geännert ginn.

An Zukunft wäert net méi gesonge sinn "dass mir jonk a fräi sinn", mä "dass mir eeneg a fräi sinn". Dës kleng Ännerung géing dem Lidd näischt ewechhuelen, mä vill dobäi ginn, huet de Morrison en Donneschdeg der Zeitung "The Age" gesot.

Australien ass eng modern jonk Natioun, awer d'Geschicht vum Land wier al. D'indigen Bevëlkerung wier en Deel dovun, huet de Premier ënnerstrach.

Ëmmer nees kënnt et an Australien zu Onroue wéinst der kolonialer Vergaangenheet an der Ongläichheet tëscht den indigenen Awunner an dem Rescht vun der Bevëlkerung. Bannent de leschte Méint goufen et eng Abberzuel Protester, bei deenen Demonstrante géint ongekläerten Doudesfäll vun Urawunner op d'Stroosse gaange sinn.