E Freideg start de Projet fir eng Fräihandelszon tëscht 54 Länner um afrikanesche Kontinent. Dat wär déi gréisste Fräihandelszon weltwäit.

90 Prozent vun den Taxe sollen ewechfalen. Einfach Wueren iwwer d'Grenz transportéieren, war tëscht villen afrikanesche Länner bis ewell schwéier. Den Transport bannent Afrika kascht vill Zäit, ass deier an et gëtt eng Hellewull u Reegelen.

D'Waardezäiten op de Grenze si laang, dacks gëtt Schmiergeld verlaangt, wéi d'Korrespondentin vun der ARD zu Nairobi schreift.

Den Handel bannent dem Kontinent huet der Welthandelsorganisatioun no 2017 just 17 Prozent ausgemaach. Bannent Europa waren et dogéint 69 Prozent. Dat soll elo besser ginn. Ma déi 54 Länner fänken elo eréischt u mat verhandelen.