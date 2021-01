An eisen Nopeschlänner koum et an der Nuecht op e Freideg zu uergen Accidenter mat Freedefeier, 2 Persounen hunn net iwwerlieft.

A Brandenburg koum et zu engem déidleche Virfall an der Silvesternuecht. E 24 Joer ale Mann ass beim Ufänke vu Freedefeier gestuerwen, dat hie selwer zesummegebaut huet. Ermëttler an en Entschäerfungsteam waren op der Plaz an hunn d'Material saiséiert.

E weidert Silvester-Ongléck ass zu Hilter an Niedersachsen geschitt. Um 0.40 Auer goufen 3 Männer blesséiert, wéi et an engem Wunnhaus zu enger uerger Explosioun koum, ee vun hinne schwieft a Liewensgefor. D'Männer am Alter vun 20, 21 a 26 Joer hu sech Verbrennungen zougezunn, den zweetjéngste vun hinnen huet esouguer Fanger verluer, sou de Porte-parole der Bild-Zeitung géintiwwer.

Ausgeléist gouf d'Explosioun duerch d'Vermësche vu chemesche Substanzen, fir Knupperten hierzestellen. D'Drockwell war esou hefteg, dass d'Haus méiglecherweis dreet anzestierzen. Dëst muss elo nach gepréift ginn.

Duerch Pyrotechnik déidlech blesséiert gouf och e 25 Joer ale Mann am Elsass. Wéi déi franséisch Präfektur Bas-Rhin matgedeelt, wier säi Kapp bei der Explosioun vum Kierper getrennt ginn. Eng weider Persoun am Alter vu 24 Joer gouf am Gesiicht blesséiert an huet missen an d'Spidol transportéiert ginn. An der Zeitung „Les Dernières Nouvelles d'Alsace" steet ze liesen, dass déi zwee zu Boofzheim un der däitsch-franséischer Grenz zesumme Silvester gefeiert an op der Strooss mat Pyrotechnik hantéiert hunn.