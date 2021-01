Wéi déi franséisch Noriichtenagence AFP schreift, wieren d'Gäscht aus verschiddenen Departementer ugereest, esouguer deelweis aus dem Ausland.

Et goufen Desinfektiounsmëttel a Maske verdeelt, fir de Risiko ze miniméieren, sech mam Coronavirus unzestiechen. De Parquet huet Ermëttlungen an d'Weeër geleet.

Weider gréisser Partye goufen et zu Marseille a Seine-et-Marne. Do hunn 300, bzw. 100 Leit zesummen an d'neit Joer eragefeiert. Béid Evenementer goufen opgeléist.

A Frankräich gëllen den Ament streng Kontakt-Restriktiounen. Recommandatioune vun der franséischer Regierung no sollte sech op Silvester net méi wéi 6 Persounen treffen. Donieft gëllt bei eise franséischen Noperen tëscht 20 Auer owes a 6 Auer moies eng Ausgangsspär.