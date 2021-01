Zwee Deeg nom Äerdrutsch an Norwegen hunn d'Rettungsekippen ee Mann dout gebuergen.

D'Affer ass e Freideg am Nomëtteg entdeckt ginn, huet et an engem kuerze Schreiwes vun der Police geheescht. Norwegesch a schwedesch Rettungsekippe sichen iwwerdeems weider no néng Vermëssten. "Mir gleewe weiderhin drun, datt mir Iwwerliewender am Gebitt vum Äerdrutsch fanne kënnen", sou e Vertrieder vun de Gesondheetsautoritéit der Tëleeschaîne TV2.

E Mëttwoch de Moie war et ronn 25 Kilometer nordëstlech vun Oslo zum Ongléck komm. Ganz Haiser sinn dobäi zu Ask an der Gemeng Gjerdrum, fort gerutscht. Zéng Mënsche goufe blesséiert, een dovunner schwéier. Knapp 1.000 Awunner goufen antëscht a Sécherheet bruecht.