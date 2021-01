Mat 19.348 neie Fäll an 133 weideren Doudesaffer gëtt et vill Kritik, datt bis elo nëmmen esou wéineg Leit géint de Virus geimpft goufen.

De President Emmanuel Macron huet a senger Neijoerschusprooch versprach, datt hie keng net-justifiéiert Lenteur sech géif installéiere loossen. A Frankräich si bis ewell nëmmen eppes méi wéi wéi 300 Persounen géint de Covid-19 geimpft ginn. Dat sinn der manner wéi zu Lëtzebuerg.

A Frankräich gëtt d'Ausgangsspär um 2. Januar a 15 Departementer op 18 Auer no vir gezunn. Dorënner och heifir am Departement Meurthe-et-Moselle hannert der Grenz. Déi nei Mesure, sou heescht et, kéint am ganze Land applizéiert ginn wa sech d'Situatioun verschlëmmert