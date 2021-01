An der Dordogne ass op Silvester e Mann vu 27 Joer ëm d'Liewe komm.

Hien ass op enger "Peaky Blinders"-Gangster-Party, inspiréiert also vun der brittescher Tëleesserie, vun engem aneren an d'Broscht geschoss ginn an nach op der Plaz gestuerwen. Déi genee Ëmstänn bleiwe flou.